Новое прочтение: в Мариинке показали акробатическую драму «Лебедь»

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В Мариинке показали балетно-акробатическую драму «Лебедь»

Фото, видео: 5-tv.ru

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В легендарном балете Петра Чайковского китайской труппе удалось объединить классический стиль и спортивные трюки.

На сцену Мариинки «приземлился» китайский «Лебедь» — так называется уникальная балетно-акробатическая постановка. Спектакль показали в рамках перекрестного года культуры России и Китая.

Искушенная петербургская публика была приятно удивлена, ведь артистам из Поднебесной удалось объединить элементы классического балета и спортивные трюки. И все это под музыку Чайковского. Новую трактовку «Лебединого озера» в исполнении знаменитого китайского балета «на плечах» увидела корреспондент «Известий» Мария Спиридонова.

Пока зал заполняют зрители, за кулисами проходят последние приготовления. Гаснет свет. Впервые на сцене Мариинского театра — акробатическая драма «Лебедь». Это история о неудачах и бесстрашии, об упорстве и вере в себя. Вот юной Юй Мэн впервые снятся пуанты, а это в балетном классе падают и поднимаются юные акробатки.

«Мы олицетворяем себя с героями этой пьесы — с Лебедем, который проходит много испытаний. Моя мечта — это чтобы люди, посмотрев эту пьесу, продолжили делать то, что они делают», — говорит исполнительница роли Юй Мэн У Чжэндань.

Совершенно новая интерпретация «Лебединого озера» Чайковского и не знакомый русской сцене «балет на плечах», меняющий привычное художественное видение.

«Композиция Чайковского сыграла влияние на эпоху. Мы хотим отдать долг этому произведению и показать, что в Китае есть своя интерпретация. Мы отточили композицию, и мы хотим продолжать ставить свою версию «Лебединого озера», — рассказывает исполнитель роли Юй Хэн Вэй Баохуа.

«Я уверена, если б Чайковский видел нашу постановку, он был бы счастлив», — признается У Чжэндань.

История балета на плечах началась, когда у Чжэндань и Вэй Баохуа познакомились. Оба с детства занимались спортом и любили балет. С тех пор прошло 20 лет, пара поженилась и теперь знакомит со своим стилем весь мир.

За последние несколько лет коллектив побывал с выступлениями во многих странах Азии, Африки и Европы. И вот сегодня историю становления китайского «балета на плечах» рассказали русскому зрителю.

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