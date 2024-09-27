Ситуация близка к критической: жители Камчатки бьют тревогу из-за нашествия медведей

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В Петропавловске-Камчатском ввели режим повышенной готовности из-за медведей

Фото, видео: www.globallookpress.com/Paul Sawer/FLPA; 5-tv.ru

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Хищников встречают на дорогах, во дворах жилых домов и даже рядом со школами.

Ситуация с медведями в Петропавловске-Камчатском близка к критической. В городе введен режим повышенной готовности.

Хищников встречают на дорогах, во дворах жилых домов и даже рядом со школами. В одном из районов заметили целое семейство — медведицу с медвежатами. В другом зверь пробрался во двор частного дома, съел собачью еду из миски и чуть не задрал само животное.

А по всей Камчатке только за этот месяц поступило более 250 обращений от граждан, которые видели медведей. В населенных пунктах организованы специальные патрули. В местном Минлесохоты заявили: выход хищников к людям приобрел уже массовый характер. Причем зверей не отпугивает городской шум. А поэтому единственный путь — это отстрел животных. За последнюю неделю ликвидировано около 30 медведей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что медведя-убийцу из Приморского края ликвидировали. Косолапый растерзал двух мужчин и около 30 собак за несколько дней.

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