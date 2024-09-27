«Заправское голливудское шоу»: в чем смысл визита Зеленского в США

Эфирная новость 31 0

Посол России в США Антонов назвал визит Зеленского в Штаты голливудским шоу

Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO/Ron Adar; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Глава киевского режима несколько дней находится в Штатах. Он уже успел выступить с трибуны ООН, а также стать причиной скандала между демократами и республиканцами.

Заправское голливудское шоу — именно так описал визит Зеленского в США посол России в Вашингтоне. По словам Анатолия Антонова, бывшему актеру не только дали выступить с трибуны ООН, но и провели экскурсию по кабинетам Белого дома, снова много наобещав.

«Здесь стараются умолчать, что главный результат подобной демонстрации „лидерства“ Америки — дальнейшее затягивание кризиса. Под аплодисменты местных политиков будет продолжать литься кровь солдат и мирных жителей. Взрываться мосты, школы и жилые дома. Это, видимо, и есть суть пресловутого „плана победы“ Зеленского», — заявил Антонов.

От своей агрессивной риторики США и НАТО по-прежнему не собираются отказываться. Сегодня стало известно, что альянс построит крупную военную базу прямо у границ России — в Финляндии, в небольшом городке Миккели. Расстояние до Петербурга оттуда по прямой — всего 300 километров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что власти США сняли с себя ответственность за поездку Зеленского на завод.

+17° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
92.41
0.02 103.19
-0.29
Светила в гармоничном аспекте: как лучше провести 27 сентября

Последние новости

16:02
Харламов сравнил себя с колобком: «Он тоже круглый»
15:54
«Втягивай обратно!» — космонавт Кононенко рассказал, как чихать в скафандре
15:43
«Заправское голливудское шоу»: в чем смысл визита Зеленского в США
15:32
Бородина показала, как наказывает своих дочерей: «Приходится принимать меры»
15:20
Не боятся ни собак, ни людей: как на Камчатке борются с нашествием медведей
15:14
«Разжигатели войны»: митинг против помощи Великобритании Украине проходит в Москве

Сейчас читают

Врачи объяснили запах тухлой рыбы от человека
Сколько россияне будут работать и отдыхать в ноябре 2024 года: календарь
Ягодное лекарство: этот напиток нужно пить после 40 лет для омоложения лица и тела
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака