Для подобных ситуаций в костюмах есть специальное устройство.

В космическом скафандре есть специальное устройство, благодаря которому человек может чихать столько, сколько ему потребуется. Об этом рассказал российский космонавт Олег Кононенко.

«А что человеку делать — втягивай обратно! А если говорить серьезно, то у нас для этого есть вальсальва», — приводит слова Кононова ТАСС.

Вальсальва представляет собой специальное устройство, которым оборудованы шлемы скафандров и водолазных костюмов. Оно позволяет выравнять давление в ушах в случае его резкого изменения. Например, если человек чихнул. Также оно позволяет почесать нос, не задействуя при этом руки.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Казахстане успешно приземлился корабль Союз МС 25. Завершился самый длительный полет российского экипажа на МКС. Космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб пробыли на орбите больше года.

Кроме того, Кононенко установил мировой рекорд по суммарной длительности космических полетов. Он был в космосе 1101 суток, тем самым превысив предыдущий показатель космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Франсиско Рубио.