Харламов сравнил себя с колобком: «Он тоже круглый»

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Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 21 0

Гарик Харламов считает себя внешне похожим на колобка

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Юморист признался, что люди его даже путали с Олегом Монголом.

Актер Гарик Харламов считает себя внешне похожим на колобка. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премьере серила «Последний богатырь. Наследие», где он сыграл этого известного персонажа из русских сказок.

Возможно, юморист даже немного перестарался с тем, чтобы вжиться в роль, ведь многие люди думали, что колобка сыграл блогер Олег Монгол.

«Мы, во-первых, идентичны (с колобком — Прим. ред.). Многие думали, что его играет Олег Монгол, но нет — это был я», — сказал в шутку Харламов.

Юморист без стеснения и даже с гордостью добавил, что они оба с колобком действительно круглые.

«Он тоже круглый — это самое большое сходство», — сказал он.

Несмотря на такое шуточное сравнение, Харламов считает колобка поистине национальным героем, которого каждый житель нашей страны знает уже с пеленок.

Трилогия «Последнего богатыря», покорившая весь российский рынок, получила продолжение в виде сериала «Последние богатырь. Наследие». Проект основан на сюжете одной из самых культовых сказок «Три богатыря» и уже успела получить признание, в том числе благодаря богатому актерскому составу, в который вошли: Виктор Хориняк, Елена Яковлева, Владислав Ветров, Юлия Пересильд, Александра Урсуляк, Дмитрий Лысенков, Виктор Сухоруков, Никита Кологривый и многие другие.

Ранее 5-tv.ru писал, какие звезды присутствовали на красной дорожке премьеры сериала «Последние богатырь. Наследие».

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