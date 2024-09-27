Актера Романа Мадянова похоронили в Подмосковье

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Эксклюзив 501 0

Заслуженного артиста РФ не стало 25 сентября.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Заслуженного артиста России Романа Мадянова похоронили на кладбище в селе Малахово Раменского городского округа Московской области. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru с места событий.

Церемония прощания с актером состоялась в соборе Архангела Михаила в подмосковном городе Бронницы прошла. На ней собрались родные, друзья и коллеги покойного.

О смерти Мадянова стало известно 25 сентября. Он скончался в своем подмосковном доме в возрасте 62-х лет. Родственники подоспели к нему, когда актер был уже мертв. Известно, что Мадянов боролся с онкологическим заболеванием.

Актер получил широкую известность благодаря своим ролям в сериалах «Солдаты», «Охота на изюбря», «Шаляпин», «Склифосовский», а также в фильмах «СуперБобровы» и многих других популярных проектах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сын Романа Мадянова рассказал о последних днях жизни своего отца. По его словам, артист до последнего верил, что сможет побороть болезнь.

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