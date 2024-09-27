Можно ли одновременно прививаться от гриппа и COVID — совет эпидемиолога

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 28 0

Роспотребнадзор: вакцинироваться от гриппа и COVID можно в один день

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ /ПАВЕЛ ВОЛКОВ; 5-tv.ru

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В России проходит прививочная кампания против сезонных вирусных заболеваний.

Вакцинироваться от гриппа и COVID можно в один день. Однако если привиться только от гриппа, то на следующий день ставить вакцину от коронавируса уже нельзя — нужно ждать 30 дней. Об этом рассказали заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов и заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава РФ Елена Малинникова на пресс-конференции в МИЦ «Известия».

«Правильно будет сказать, что да, в один день мы можем привить и от гриппа, и от COVID. Но если вы привились от гриппа и прошел, например, один день, то уже следующего вакцину, например от COVID, на следующий день прививать нельзя», — сказала Малинникова.

Специалисты подчеркнули, что между прививками должно пройти минимум 30 дней. Они добавили, что людям старше 60 лет необходимо сделать прививку от пневмококка.

В России 4 сентября стартовала прививочная кампания против гриппа. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, предстоящий сезон в плане эпидемиологической обстановки ожидается сложным. В стране нужно вакцинировать от гриппа не меньше 60% населения.

Кроме того, Попова сообщила, что изменился состав вакцины против гриппа. Так, в трехвалентном и в четырехвалентном препарате заменили по два компонента. Не изменилась только вакцина от штамма АН1N.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России выявлены первые заболевшие подвидом ковида ХЕС.

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