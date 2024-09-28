Владимир Путин провел совещание с Советом безопасности

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Президент предложил обсудить развитие авиационного комплекса.

Фото, видео: kremlin.ru; 5-tv.ru

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Развитие авиационного комплекса обсудил в Кремле президент Российской Федерации Владимир Путин с постоянными членами Совета Безопасности. Встреча прошла в формате видео-конференции.

«Уважаемые коллеги, добрый день. Тема нашей сегодняшней встречи, сегодняшнего обсуждения — один из аспектов развития авиационного комплекса. Докладчик есть. Давайте начнем работать. Пожалуйста», — предложил президент в начале встречи.

Владимир Путин ранее поставил задачу полностью закрыть потребности ВС РФ в дронах. Заявление было сделано в Петербурге. Второй год подряд президент проводит День оружейника на производстве боевых БПЛА. Прошлый — в Ижевске, ему показали ударные «Ланцеты». В этом году в Северной столице — разведывательные «Орланы».

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин поручил рассмотреть вопрос о создании центра применения БПЛА в Якутии. На заседании военно-промышленной комиссии по развитию беспилотных авиационных систем спецназначения 19 сентября глава государства сообщил, что до 2030 года в России создадут 48 особых научно-производственных центров по проектированию, испытанию и выпуску беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

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