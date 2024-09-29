«Подсаживает вас на качели»: как определить абьюзера

Психолог перечислила тревожные «звоночки», которые говорят о том, что вами начинают манипулировать уже с первых встреч.

Чтобы не стать жертвой абьюзера и не попасть в нездоровые отношения, важно обратить внимание на признаки, которые проявляются у партнера уже с самого начала. О чем необходимо помнить и как определить абьюзера — рассказала специально 5-tv.ru психолог Елена Щербакова.

По словам эксперта, не каждый может сразу понять, что им манипулируют. Зачастую это те, кто вырос в трудных условиях или с холодными родителями. Для такого человека те ситуации, которые неприемлемы для других, считаются абсолютно нормальными.

Однако есть общие моменты, которые помогут распознать в человеке абьюзера и избежать дальнейшего общения с ним.

«Первый — это очень быстрое развитие отношений. То есть буквально первые дни человек будет говорить вам, что именно вас он всю жизнь искал и ждал. Он не скупится на знаки внимания, подарки, комплименты. И удивительным образом будет говорить именно то, что вы хотите услышать», — объяснила психолог.

Щербакова отметила, что, в отличие от абьюзивных, здоровые отношения развиваются более медленно и постепенно.

Второй признак абьюзера — это газлайтинг.

«Если говорить простыми словами, то газлайтинг — это форма психологического насилия, которая заставляет человека сомневаться в своей адекватности», — отметила Щербакова.

Например, когда после удачного свидания мужчина резко попрощался. А через некоторое время сказал, что ему не понравилось, когда его не обняли на прощание. Обычно такие заявления вызывают ступор.

«Третий признак, когда после нескольких свиданий человек без причины исчезает. А через какое-то время появляется, признается в любви, говорит о том, что не может жить без вас. Но это ненадолго, потому что через какой-то период он опять пропадает. То приходит, то уходит. То есть начинает подсаживать вас на качели в отношениях. То близко, то далеко», — подчеркнула эксперт.

Четвертым «звоночком» нездоровых отношений будет то, что партнер начинает высказывать замечания, которые пытается переводить в шутку или прикрывает их заботой.

«Ты набрала вес, не пора ли на диету? Я же переживаю за тебя». Также можете услышать критику в адрес того, чем он раньше в вас восхищался. И это уже сейчас кажется вам странным», — сказала эксперт.

Пятый признак — это игнорирование. Когда партнер обиделся, но вместо того, чтобы выразить свое недовольство и обсудить это, он наказывает человека молчанием. Причем причинами обиды могут быть самые незначительные вещи. Через какое-то время он соглашается вернуться к общению, но ставит определенные условия.

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