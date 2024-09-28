Луна в свободном уходе: как лучше провести 28 сентября

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 44 0

Этот день разделится на две части — получится и поработать, и как следует отдохнуть.

Луна в свободном уходе: как лучше провести 28 сентября

Фото: 5-tv.ru

Выходные встречают нас двойственностью — 28 сентября будет наполнено как продуктивными часами, так и временем для лени. Об этом в своем Telegram-канале рассказала астролог Василиса Володина.

С самого утра до 19:00 по московскому времени царствует Юпитер. Это значит, что с успехом пройдут обсуждения и выбор отпуска, получится пообщаться со знающими, грамотными людьми, которые смогут дать вам необходимый и очень нужный совет.

«Смело обращаемся за помощью или оказываем ее, принимаем участие в общественно-полезных делах, решаем финансовые вопросы, покупаем дорогие и брендовые вещи, разрабатываем фирменный стиль и стратегию продвижения», — посоветовала астролог.

А вот к вечеру Луна перейдет в свободный уход — не стоит больше особенно переживать о важных задачах и, казалось бы, не отложных делах. Уделите внимание себе и отдыху — лучше набраться сил перед новым, грядущим днем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал гороскоп на 28 сентября для всех знаков зодиака. Чего ждать от звезд?

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