Видела свет в конце тоннеля: блогер Любятинка пережила клиническую смерть

Что произошло с интернет-знаменитостью?

Блогер Люба Любятинка (настоящее имя Любовь Сидоркина) пережила в детстве клиническую смерть. Об этом она рассказала в интервью Владу Череватому.

Любятинке был тогда всего лишь год, она летела с мамой на самолете в другую страну. Тогда у нее воспалился аппендицит, но многие больницы отказывались ее принять. Матери пришлось потратить много времени, чтобы найти врачей, готовых оказать ребенку первую помощь.

К тому времени перитонит, который уже лопнул у маленькой Сидоркиной, привел к тому, что у нее остановилось сердце. Медикам пришлось бороться за ее жизнь.

«У меня произошла остановка сердца. Потом там начали экстренно предпринимать меры, чтобы это ликвидировать», — объяснила блогер.

Любятинка отметила, что разговаривать начала рано, в годик. Когда она проснулась, то рассказала маме, что видела в этот момент темный коридор и пресловутый свет в конце. Она слышала голоса детей, которые играли и звали ее, а в другой стороне раздавался голос мамы. Тогда Любятинка пошла на ее зов и очнулась после операции.

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