В Норильске из-за возгорания на руднике эвакуируют свыше 360 человек

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Эксклюзив 34 0

Причины произошедшего установит специальная комиссия.

В Норильске из-за возгорания на руднике эвакуируют свыше 360 человек

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

На руднике «Скалистый» в Норильске Красноярского края произошло возгорание. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По словам собеседника, сотрудники рудника заметили задымление 28 сентября около 13:30 по местному времени. В этот момент на смене находилось порядка 365 сотрудников, всех их успешно эвакуировали из шахт.

По предварительной информации, в результате произошедшего никто не пострадал. На место происшествия прибыли спасатели, в настоящий момент они ликвидируют возгорание.

Причины ЧП установит организованная на месте происшествия комиссия.

Ранее 5-tv.ru сообщал о ЧП, которое произошло на руднике «Пионер» 18 марта. Под землей оказались сотрудники подрядной организации, специализирующейся на горнопроходческих и горнокапитальных работах.

Операция по спасению горняков длилась до 1 апреля. Все это время специалисты делали все возможное, чтобы вызволить застрявших горняков, в том числе пробурили несколько разведывательных скважин. Однако горная вода заполнила все выработки, бурение новых скважин грозило обвалом. В результате произошедшего погибли 13 горняков.

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
92.71
0.30 103.47
0.28
Какие перемены сулит октябрь 2024: подробный гороскоп для всех знаков зод...

Последние новости

13:27
«Жесткие меры»: Сергей Меликов о работе по контролю за АЗС в Дагестане
13:00
Российские силы нанесли групповой удар по аэродромной инфраструктуре ВСУ
12:54
Власти Украины сообщили о поражении административного здания в Киевской области
12:43
В Норильске из-за возгорания на руднике эвакуируют свыше 360 человек
12:38
Спасатели ищут людей под завалами после взрыва на АЗС в Махачкале
12:32
Палочки вверх: фанаты «Гарри Поттера» почтили память Мэгги Смит

Сейчас читают

Спасатели ищут людей под завалами после взрыва на АЗС в Махачкале
После взрыва АЗС в Махачкале превратилась в груду металла: причины, последствия и жертвы
Проклятая красота Брижит Бардо: как актриса стала мировым секс-символом, но так и не обрела личное счастье
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака