Стреляют в воздух: что происходит в Бейруте после новости о смерти Насраллы

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Эксклюзив 82 0

Жители Ливана почтили память лидера «Хезболлы» Насраллы стрельбой в воздух

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Таким образом местные жители почтили память погибшего лидера «Хезболлы».

Через несколько минут после подтверждения смерти лидера ливанского движения «Хезболла» Хасана Насруллы в Бейруте началась стрельба. Так ливанцы почтили память погибшего. Об этом сообщает корреспондент «Известий» Кирилл Ольков с места событий.

Местные жители достали оружие и открыли стрельбу в воздух. Отмечается, что интенсивность выстрелов очень высокая.

Насралла был убит вечером 27 сентября. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила операцию по его ликвидации, в ходе которой на ливанскую столицу было сброшено более 80 бомб. Вес каждого снаряда достигал до одной тонны.

Под израильской атакой было уничтожено несколько жилых домов в центре города. ЦАХАЛ заявила, что нанесла удар по главному военному штабу движения. В результате атаки, по последним данным, погибли 14 человек, еще 76 получили ранения различной степени тяжести.

Сперва о смерти Насраллы сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ, позже эту информацию подтвердили официальные представители «Хезболлы».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что около 700 ливанцев погибли в результате атак ЦАХАЛ.

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