Близкие Заворотнюк поблагодарили авторов «Моей прекрасной няни» в юбилей сериала

Близкие умершей актрисы Анастасии Заворотнюк поблагодарили создателей прославившего ее комедийного сериала «Моя прекрасная няня». Накануне, 27 сентября, исполнилось ровно 20 лет со дня выхода в эфир первой серии ситкома.

«Огромное спасибо Александру Завеновичу Акопову (на тот момент, генеральному директору кинокомпании „Амедиа“, производившей сериал), креативному продюсеру Константину Наумочкину, продюсеру Юлии Солдиной — за то, что тогда поверили в Настю. Вы очень много значили для нее всегда», — говорится на странице покойной Заворотнюк в соцсети.

Благодаря сериалу «Моя прекрасная няня» Заворотнюк стала известной и любимой миллионами российских зрителей актрисой. Успех проекта признали создатели оригинального американского сериала «The Nanny», главную роль в котором исполнила актриса Фрэн Дрешер. В письме, адресованном Заворотнюк, она написала, что российская адаптация получилась ярче и успешнее оригинала.

Известно, что на роль няни Вики пробовались многие актрисы и певицы, в числе которых Жанна Фриске, Ольга Шелест, Нонна Гришаева, Лолита Милявская, Эвелина Бледанс, Наташа Королева. Однако стоило на съемочной площадке появиться Анастасии Заворотнюк, как вопрос с исполнительницей главной роли был закрыт. Саму же актрису после участия в проекте стали называть не иначе как «главной няней России».

Заслуженная артистка РФ Анастасия Заворотнюк умерла 30 мая на 54-м году жизни. В 2019-м у нее диагностировали рак головного мозга в четвертой стадии. Пять лет актриса мужественно боролась с болезнью, но врачи не смогли спасти ее. В последние несколько месяцев состояние Заворотнюк резко ухудшилось.

Актрису похоронили 1 июня на аллее деятелей искусств Троекуровского кладбища. Прощание с ней прошло в Покровском женском монастыре. Проводить артистку в последний путь приехали члены семьи, коллеги, звездные друзья и сотни поклонников.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актер из сериала «Моя прекрасная няня» Владимир Моргунов скончался в 43 года.