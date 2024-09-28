Активист Жаров извинился за показ видео с абортом в сахалинской школе

Глава движения «Позитивный вирус» Вадим Жаров в комментарии 5-tv.ru извинился после демонстрации сахалинским школьникам видео с прерыванием беременности.

«Приносим извинения родителям, чьи чувства были задеты, но считаем, что дети имеют право знать правду. <…> Просто показывали обратную сторону, потому что хотим, чтобы наши дети не совершали фатальных ошибок», — сказал он.

По словам Жарова, кадры были показаны по ряду соображений, в том числе из-за сложной демографической ситуации в стране.

Активист подчеркнул, что вызвавшее скандал видео было продемонстрировано после многочисленных предупреждений и с информационными плашками о том, что в любой момент трансляция может быть прекращена. Поэтому реакцию СМИ и общественности на произошедшее Жаров считает избыточной.

Также он утверждает, что получал положительные отзывы и благодарственные письма от школьников и учреждений, где показывал подобные видео.

Скандальная лекция прошла в актовом зале сахалинской школы для учащихся 9-11 классов. Перед школьниками выступили участники и глава движения «Позитивный вирус» Вадим Жаров, известный также выступлениями на площадке религиозной организации христиан веры евангельской (пятидесятников) «Церковь Божья» в Ярославле.

По словам ребят, на мероприятии они «обсуждали вред наркотиков, говорили о жизненных ценностях и будущем». Также затронули тему контрацепции. Школьникам, по их словам, рассказали, что может случиться при абортах, как лучше поступить в ситуации с нежелательной беременностью и как отказаться от полового акта.

При этом организаторы предупредили о содержании ролика и попросили выйти тех, кто не готов его смотреть. Однако не все, кто остался в зале, все-таки смогли досмотреть до конца ролик. Ученикам было неприятно то, что им показывали. Они отворачивались и закрывали лицо руками.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что прокуратура Сахалинской области начала проверку по факту демонстрации школьникам видеосюжета с процессом прерывания беременности.