На пляже в Евпатории мужчину едва не унесло в открытое море на матрасе

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 19 0

Беспечного туриста спасли сотрудники госинспекции по маломерным судам МЧС.

На пляже в Евпатории мужчину едва не унесло в открытое море на матрасе

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

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Отдыхающего на пляже в Евпатории мужчину едва не унесло в открытое море на надувном матрасе. Только благодаря бдительности сотрудников госинспекции по маломерным судам (ГИМС) туриста удалось спасти. Видео с ним опубликовано в Telegram-канале управления МЧС по Крыму.

«Заплыл в ненадлежащее место, а потом ветер поднялся, и меня унесло метров на 20. Там я на одном месте кружил-кружил и долго плыл, а потом меня увидел сотрудник МЧС и пришел мне на помощь, спас вместе с матрасиком», — рассказал спасенный «мореплаватель».

Инспекторы МЧС доставили туриста на берег, медицинская помощь ему не понадобилась.

В ведомстве, пользуясь случаем, напомнили, что использование надувных матрасов и кругов в штормовую погоду может быть опасным. Также в МЧС настоятельно рекомендовали выбирать для купания только специально оборудованные водоемы, а тем, кто не умеет плавать — отдыхать на берегу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что спасатели уже несколько дней ищут сапбордиста, который ушел в море рыбачить и пропал недалеко от Геленджика в Краснодарском крае.

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