Хуситы заявили об ударе по аэропорту Бен-Гурион во время возвращения Нетаньяху

Йеменские хуситы нанесли удар по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве во время возвращения премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом заявил военный представитель движения Яхья Сариа.

«Ракетные войска Вооруженных сил Йемена провели операцию, нацеленную на аэропорт Яффо, называемый в Израиле Бен-Гурион, во время прибытия преступника Биньямина Нетаньяху», — приводится его заявление в Telegram-канале.

Сариа уточнил, что удар был нанесен баллистической ракетой Palestine 2. Также представитель хуситов пообещал, что йеменские вооруженные силы продолжат реагировать на действия Израиля, и заявил о готовности к дальнейшей эскалации конфликта в ответ на агрессию против сектора Газа и Ливана.

О нанесении удара по некоему военному объекту, расположенному в районе Яффо, хуситы сообщали и накануне.

Ранее в этот день палестинское движение ХАМАС заявило о создании единого фронта с ливанским шиитским движением «Хезболла» после убийства его лидера Хасана Насраллы во время удара Израиля по Ливану.

В ХАМАС отметили, что встанут на защиту мечети Аль-Акса вместе с «Хезболлой», и заявили о скорби в связи с кончиной Насраллы, который «ушел как мученик» в битве «Потоп Аль-Акса».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский МИД осудил убийство Израилем лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы и возложил на Тель-Авив ответственность за последующую эскалацию на Ближнем Востоке.