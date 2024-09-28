Хуситы заявили об ударе по аэропорту Бен-Гурион во время возвращения Нетаньяху

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 25 0

Представитель движения уточнил, что главную воздушную гавань Израиля атаковали баллистической ракетой Palestine 2.

Хуситы заявили об ударе по аэропорту Бен-Гурион во время возвращения Нетаньяху

Фото: www.globallookpress.com/Michael Kappeler

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Йеменские хуситы нанесли удар по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве во время возвращения премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом заявил военный представитель движения Яхья Сариа.

«Ракетные войска Вооруженных сил Йемена провели операцию, нацеленную на аэропорт Яффо, называемый в Израиле Бен-Гурион, во время прибытия преступника Биньямина Нетаньяху», — приводится его заявление в Telegram-канале.

Сариа уточнил, что удар был нанесен баллистической ракетой Palestine 2. Также представитель хуситов пообещал, что йеменские вооруженные силы продолжат реагировать на действия Израиля, и заявил о готовности к дальнейшей эскалации конфликта в ответ на агрессию против сектора Газа и Ливана.

О нанесении удара по некоему военному объекту, расположенному в районе Яффо, хуситы сообщали и накануне.

Ранее в этот день палестинское движение ХАМАС заявило о создании единого фронта с ливанским шиитским движением «Хезболла» после убийства его лидера Хасана Насраллы во время удара Израиля по Ливану.

В ХАМАС отметили, что встанут на защиту мечети Аль-Акса вместе с «Хезболлой», и заявили о скорби в связи с кончиной Насраллы, который «ушел как мученик» в битве «Потоп Аль-Акса».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский МИД осудил убийство Израилем лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы и возложил на Тель-Авив ответственность за последующую эскалацию на Ближнем Востоке.

+18° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
92.71
0.30 103.47
0.28
Какие перемены сулит октябрь 2024: подробный гороскоп для всех знаков зод...

Последние новости

0:00
Всемирный день сердца — 2024: история и традиции праздника
23:40
Байден назвал ликвидацию лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы справедливой
23:18
«Судилища из-за кустов»: Волочкова дерзко ответила обидевшей Бузову Салтыковой
22:56
Хуситы заявили об ударе по аэропорту Бен-Гурион во время возвращения Нетаньяху
22:34
«Снег по пояс»: Виктория Боня попала в снежную ловушку в Гималаях
22:12
На пляже в Евпатории мужчину едва не унесло в открытое море на матрасе

Сейчас читают

«Надо быть скромнее»: актриса Анна Чурина дала совет молодым коллегам
Александра Урсуляк о перевоплощении в жестокую Салтычиху: «Исторический персонаж»
Обещал выкарабкаться, но не сумел: что оставил после себя звезда «Солдат» Роман Мадянов
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака