Лучше бы занялась другим делом: Елена Проклова рассказала о новом увлечении

Медицинский справочник стал настольной книгой актрисы.

Актриса Елена Проклова рассказала, что ее любимой настольной книгой стала «Анатомия человека», сообщает aif.ru.

«Когда узнаешь, какая уникальная машина наш организм, насколько он совершенный механизм — это вселяет силы и веру в то, что человек может справиться с любыми проблемами. Нас защищает множество систем в теле. Вы вот знали, что в крови есть нейтрофилы? Пока мы ведем обычный образ жизни, они не спят, а „путешествуют“ по нашему организму и, если встречают патогенную гадость, сжирают ее», — воодушевленно рассказывает актриса.

Проклова вспомнила, что эта книга помогла ей начать пить больше простой воды, что улучшило ее самочувствие. А также помогло справиться со стрессом. Жизнь по биоритмам, уточняет актриса, не только улучшает состояние нервной системы и сон, но и дает ей силы на весь день. Проклова даже немного жалеет, что стала актрисой, а не врачом.

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