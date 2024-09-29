Лучше бы занялась другим делом: Елена Проклова рассказала о новом увлечении

|
Ольга Бойко
Ольга Бойко 27 0

Елена Проклова рассказала о увлечении врачебной литературой

Лучше бы занялась другим делом: Елена Проклова рассказала о новом увлечении

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Медицинский справочник стал настольной книгой актрисы.

Актриса Елена Проклова рассказала, что ее любимой настольной книгой стала «Анатомия человека», сообщает aif.ru.

«Когда узнаешь, какая уникальная машина наш организм, насколько он совершенный механизм — это вселяет силы и веру в то, что человек может справиться с любыми проблемами. Нас защищает множество систем в теле. Вы вот знали, что в крови есть нейтрофилы? Пока мы ведем обычный образ жизни, они не спят, а „путешествуют“ по нашему организму и, если встречают патогенную гадость, сжирают ее», — воодушевленно рассказывает актриса.

Проклова вспомнила, что эта книга помогла ей начать пить больше простой воды, что улучшило ее самочувствие. А также помогло справиться со стрессом. Жизнь по биоритмам, уточняет актриса, не только улучшает состояние нервной системы и сон, но и дает ей силы на весь день. Проклова даже немного жалеет, что стала актрисой, а не врачом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что близкие Заворотнюк поблагодарили авторов «Моей прекрасной няни» в юбилей сериала.

+18° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
92.71
0.30 103.47
0.28
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 сентября, для всех знаков зодиака
2:40
Лучше бы занялась другим делом: Елена Проклова рассказала о новом увлечении
2:24
Есть другие методы: эксперт предостерег от частой перезагрузки гаджетов
2:04
В центре Москвы произошло массовое ДТП с участием полицейской машины
1:44
Мужчина умер на борту самолета летевшего из Москвы в Самару
1:22
Дети еще будут: Лепс и его 18-летняя возлюбленная планируют стать родителями

Сейчас читают

Ушла из профессии: косметолог едва не убила пациентку уколом ботокса
Стреляют в воздух: что происходит в Бейруте после новости о смерти Насраллы
Всемирный день сердца — 2024: история и традиции праздника
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака