С глаз долой, из сердца вон: кто вошел в список самых нежеланных холостяков Голливуда

Время, когда за этими знаменитостями бегали поклонницы, давно прошло. Теперь их стараются сторониться.

Знаменитые американские киноактеры Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт и Брэдли Купер, вопреки своей популярности и благосостоянию, оказались в списке самых нежеланных холостяков Голливуда. Об этом пишет RadarOnline.

Леонардо Ди Каприо

Звезда «Титаника» сейчас встречается с топ-моделью Витторией Черетти, однако до отношений с девушкой он успел разбить десятки сердец. Дело в том, что 49-летний артист, выбирая даму сердца, всегда придерживался особого «паспортного» контроля. Как только избраннице исполнялось 26 лет, Ди Каприо стремился расстаться.

Меняя девушек, словно перчатки, актер заслужил не лучшую репутацию. Кроме того, некоторые после завершений отношений с Лео делились не лучшими подробностями их личной жизни — жаловались на то, что артист слишком много курит и употребляет спиртного, а также очень плох в постели.

Брэд Питт

Оказавшийся в нелицеприятном топе 60-летний Брэд Питт погорел на громком разводе — судебные разбирательства продолжались долгое время и стали настоящим достоянием общественности. Актер потерял десятки миллионов и до сих пор решает проблемы с исками и апелляциями.

Это не смущает, впрочем, его невесту Инес де Рамон, да и к тому же ей несказанно повезло — фанатки теперь стараются держаться от Питта подальше.

Брэдли Купер

А Брэдли Купер — звезда «Мальчишника в Вегасе» — оказалось, славится слишком переменчивым настроением. Об этом неоднократно рассказывали бывшие возлюбленные артиста, отмечая его необыкновенную способность манипулировать близкими и использовать, казалось бы, дорогих сердцу людей.

Но что еще хуже, 49-летний актер ничего не смыслит в серьезных отношениях, ведь женат он был лишь однажды, причем сам брак не продлился и дольше года. Поклонники уверены, что популярный холостяк всегда будет любить лишь одну женщину — свою маму Глорию Кампано. Ее он слушается во всем.

Джонни Депп

В списке также оказался звезда «Пиратов Карибского моря» Джонни Депп. Впрочем, общественность перешла на сторону любимого всеми Джека Воробья — поклонники уверяют, что артист после тяжелейшего развода с Эмбер Херд встал на путь исцеления и уже начал приводить себя в порядок.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Брэдли Купер не женится на Джиджи Хадид.