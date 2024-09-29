«Хорошая знакомая»: SHAMAN оправдался за прилюдный поцелуй с коллегой до развода

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 29 0

SHAMAN назвал Mia Boyka хорошей знакомой

«Хорошая знакомая»: SHAMAN оправдался за прилюдный поцелуй с коллегой до развода

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Артист поразил поклонников своим пылким приветствием с певицей.

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, не считает, что поступил неправильно, поцеловав певицу Mia Boyka в шею. Об этом он рассказал во время передачи на одном из федеральных каналов.

SHAMAN на одной из музыкальных премий поздоровался со своей коллегой, поцеловав ее в шею. Многие издания расценили этот поцелуй как признак романтических отношений между артистами. Причем после этого стало известно о расставании артиста с женой Еленой Мартыновой.

«Это Mia Boyka — моя хорошая знакомая, которую, собственно говоря, я поприветствовал своим поцелуем. Ну сыграл я такого графа Дракулу немножко, ну и что? Ничего такого в этом нет. Поцеловал и поцеловал. Почему? Потому что я так хочу», — ответил он.

Дронов подчеркнул, что у него не было намерений смутить певицу. К слову, сама Mia Boyka была не против такого проявления чувств. Позже они обсудили этот момент.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Лепс намерен заставить SHAMAN замаливать грехи.

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