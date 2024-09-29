«Мы обсуждали этот момент»: SHAMAN объяснил, какие у него отношения с Mia Boyka

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 28 0

SHAMAN заявил, что Mia Boyka была не против поцелуя с ним

«Мы обсуждали этот момент»: SHAMAN объяснил, какие у него отношения с Mia Boyka

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Артист поразил поклонников неожиданным жестом в адрес певицы.

Заслуженный артист Российской Федерации Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, поцеловал свою коллегу по цеху Mia Boyka потому она была не против. Об этом он рассказал во время шоу на одном из федеральных телеканалов.

На недавней музыкальной премии в объективы журналистов попал неожиданный момент. Ярослав подошел со спины к Марии и эротично поцеловал в шею, после чего просто молча удалился. Певица смутилась и стала поправлять волосы. Кто больше был в шоке, она или общественность — вопрос открытый.

Однако SHAMAN ничего из ряда вон выходящего в своем поступке не видит. Позже он прокомментировал ситуацию, заявив, что просто сделал то, что захотел.

«Ничего такого в этом нет. Поцеловал и поцеловал. Почему? Потому что я так хочу. Она была не против, мы потом обсуждали этот момент», — сказал Shaman.

Примечательно, что недавно стало известно о его разводе с супругой Еленой Мартыновой. Пара длительное время была в браке, но их отношения не выдержали плотного гастрольного графика.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что SHAMAN разводится с супругой.

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