Пропавший в лесу под Петербургом мальчик найден с помощью тепловизора

Ребенок имеет особенности развития.

У найденного в лесу под Санкт-Петербургом мальчика обнаружили множественные травмы. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

Шестилетний Марк гулял во дворе возле дома дачного массива. При неустановленных обстоятельствах он оказался в лесу. На тот момент было позднее время суток — на улице кромешная тьма.

Ребенка начали незамедлительно искать. Поисково-спасательные отряды ЛизаАлерт быстро откликнулись на призыв о помощи. Члены команды стали осматривать ближайшие сооружения, водоемы, установили ответственных за автомобильное патрулирование, так как не предполагали, что маленький мальчик пойдет в темный лес. Но в таких ситуациях необходимо проверять все версии, чтобы поскорее найти маленького человека. Потому было принято решение поднять в небо коптер с тепловизором.

Ответственный за летающее оборудование тщательно просматривал каждый обозначенный квадрат леса. Случилось чудо, и ребенка нашли в 750 метрах от дома в глубь леса под линией электропередач. Он отчаянно махал руками, чтобы привлечь к себе внимание, видимо, услышав звуки коптера.

На помощь мальчику экстренно выехали полицейские и члены поискового отряда, а коптер продолжал следить за Марком. Его удалось быстро найти на открытой местности и незамедлительно передать врачам скорой медицинской помощи. У мальчика диагностированы травмы, общее переохлаждение, ушибы.

Мама ребенка Магомедова Ольга прокомментировала ситуацию. Она поделилась, что Марк — особенный ребенок, и случившееся - не первая история его побега.

«Он себя хорошо чувствует. Мы были вчера в больнице, его осмотрели, все с ним в порядке, Он у нас, ну, вот он такой, он с особенностями ребенок. Вот он любит побегать. И вот он последнее время стал убегать. В прошлую субботу он убежал у нас за 2,5 километра в другой СНТ. Ну, как бы мы там своими силами нашли, а в этот раз пришлось нам вызывать всякие разные группы, службы. Нам помогли очень хорошо. Люди очень быстро его нашли. Ну, от того, как они прибыли. И вот прямо они его быстро нашли», — поделилась она.

Говоря об особенностях, женщина имела в виду физическое развитие малыша. Несколько лет назад ему был поставлен диагноз, свидетельствующий о нарушениях речи. До года Марк рос обычным мальчиком, а позже у него стали проявляться определенные странности. Мама подозревает наличие у сына аутизма, но врачи диагноз пока не подтвердили.

Семья прикладывает все усилия, чтобы контролировать ребенка и не давать ему возможности оставаться без присмотра. Но иногда пары секунд достаточно, чтобы он скрылся из поля зрения. К несчастью родителей, Марк очень быстро бегает.

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