В центре Москвы произошло массовое ДТП с участием полицейской машины

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 29 0

На Кутузовском проспекте столкнулось четыре автомобиля.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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В центре Москвы на Кутузовском проспекте произошло массовое ДТП, в результате которого пострадали два человека. Об этом сообщила пресс-служба столичного ГУ МВД России.

По предварительным данным в центре Москвы столкнулись четыре автомобиля, а том числе и машина Госавтоинспекции. Как сообщают очевидцы, в аварии пострадали машины премиальных марок Infinity, BMW и Mercedes. В результате столкновения пострадали два человека. На месте работают автоинспекторы, причины ДТП выясняются. О состоянии пострадавших пока ничего не известно. 

В Дмитрове ранее водитель влетел в памятник погибшим в Великой Отечественной войне. ДТП произошло глубокой ночью на улице Загорской. Сообщается, что водитель 2004 года рождения был в трезвом состоянии. Пострадавших в результате происшествия нет. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России хотят ужесточить ответственность за езду без ОСАГО. По статистике, каждая десятая машина в стране не застрахована. Особо напряженная ситуация в регионах Северного Кавказа. Лидер антирейтинга — Ингушетия.

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