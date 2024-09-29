В центре Москвы произошло массовое ДТП с участием полицейской машины

В центре Москвы на Кутузовском проспекте произошло массовое ДТП, в результате которого пострадали два человека. Об этом сообщила пресс-служба столичного ГУ МВД России.

По предварительным данным в центре Москвы столкнулись четыре автомобиля, а том числе и машина Госавтоинспекции. Как сообщают очевидцы, в аварии пострадали машины премиальных марок Infinity, BMW и Mercedes. В результате столкновения пострадали два человека. На месте работают автоинспекторы, причины ДТП выясняются. О состоянии пострадавших пока ничего не известно.

В Дмитрове ранее водитель влетел в памятник погибшим в Великой Отечественной войне. ДТП произошло глубокой ночью на улице Загорской. Сообщается, что водитель 2004 года рождения был в трезвом состоянии. Пострадавших в результате происшествия нет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России хотят ужесточить ответственность за езду без ОСАГО. По статистике, каждая десятая машина в стране не застрахована. Особо напряженная ситуация в регионах Северного Кавказа. Лидер антирейтинга — Ингушетия.