«Добро пожаловать в мир»: дочь Курта Кобейна Фрэнсис стала мамой наследника

Отцом ребенка стал скейтбордист Райли Хоук, сын легендарного Тони Хоука.

Фрэнсис Бин Кобейн, дочь легендарного рок-музыканта Курта Кобейна и актрисы Кортни Лав, впервые стала мамой. Об этом девушка сообщила в своих соцсетях.

Фрэнсис Бин Кобейн с новорожденным сыном Ронином. Instagram*/thespacewitch

В свои 32 года знаменитая художница и модель в первый раз познает прелести материнства вместе с супругом, скейтбордистом Райли Хоуком. Родители назвали сына Ронин Уокер Кобейн Хоук.

«Добро пожаловать в этот мир, мой прекрасный сын. Мы любим тебя больше всего на свете», — написала Фрэнсис.

Пару поздравили их многочисленные поклонники, среди их комментарием можно найти и послание отца Райли Хоука — Энтони, того самого Тони Хоука, знаменитого скейтбордиста.

Ранее 5-tv.ru писал, что российский блогер и продюсер Мария Погребняк в четвертый раз стала мамой. Недавно она раскрыла пол и имя ребенка, а потом сообщила, что пора за пятым малышом.

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