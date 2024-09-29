«Добро пожаловать в мир»: дочь Курта Кобейна Фрэнсис стала мамой наследника
Фрэнсис Бин Кобейн впервые стала мамой сына
Фото: www.globallookpress.com/Wiese/face to face
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Отцом ребенка стал скейтбордист Райли Хоук, сын легендарного Тони Хоука.
Фрэнсис Бин Кобейн, дочь легендарного рок-музыканта Курта Кобейна и актрисы Кортни Лав, впервые стала мамой. Об этом девушка сообщила в своих соцсетях.
Фрэнсис Бин Кобейн с новорожденным сыном Ронином.
В свои 32 года знаменитая художница и модель в первый раз познает прелести материнства вместе с супругом, скейтбордистом Райли Хоуком. Родители назвали сына Ронин Уокер Кобейн Хоук.
«Добро пожаловать в этот мир, мой прекрасный сын. Мы любим тебя больше всего на свете», — написала Фрэнсис.
Пару поздравили их многочисленные поклонники, среди их комментарием можно найти и послание отца Райли Хоука — Энтони, того самого Тони Хоука, знаменитого скейтбордиста.
Ранее 5-tv.ru писал, что российский блогер и продюсер Мария Погребняк в четвертый раз стала мамой. Недавно она раскрыла пол и имя ребенка, а потом сообщила, что пора за пятым малышом.
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