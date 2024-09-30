Очевидцы пожара в Ильменском проезде пытались помочь пострадавшим

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков Эксклюзив 51 0

Местные жители растянули одеяло, чтобы спасти соседей.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Свидетели произошедшего на севере Москвы пожара растянули одеяло, чтобы помочь спасающимся от огня жителям дома спрыгнуть вниз. Эксклюзивные кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru. Совершить задуманное им не удалось, потому что в этот самый момент раздался хлопок, последовала яркая вспышка, а затем обрушился фасад здания.

При этом, очевидцы ЧП вспоминают, что один из жильцов дома ранее выпрыгнул из окна — его поймали.

В МЧС России подтвердили, что в доме по адресу Ильменский проезд, 14/8 горят квартиры с пятого по восьмой этаж. Семь человек спасены, среди них был ребенок.

Согласно данным источника 5-tv.ru на место происшествия работает десять бригад спасателей.

Очевидцы сообщили о серии взрывов, которые по звуку были похожи на детонацию газовых баллонов. При этом уточняется, что дом не газифицирован. На видео можно разглядеть, как во время детонации из окна строения вылетает охваченный огнем газовый баллон.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Хасавюрте сгорела гостиница «Киев».

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