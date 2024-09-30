Датчики не сработали: жителей ЖК в Ильменском проезде не оповестили о пожаре

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Ольга Бойко
Ольга Бойко Эксклюзив 244 0

В домах ЖК в Ильменском проезде не сработала пожарная сигнализация

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Свидетели инцидента на севере Москвы рассказали о работе пожарной сигнализации в жилом комплексе.

Жительница одного из домов ЖК «Селигер Сити» в Ильменском проезде на севере Москвы рассказала 5-tv.ru, что после первого взрыва в доме не сработала сигнализация.

«Нет, ничего не сработало. Сработали только сигналки у машин, а в „Селигере“ ничего не сработало и не включилось вообще. В квартирах установлены (пожарные датчики. — Прим. ред.). Не было пожарного оповещения, ничего. Я долбила соседям сама в дверь. Мы сами дальше уже по чатам начали писать: „Ребята эвакуируемся“. Пока бежали, был второй (взрыв. — Прим. ред.). И в общей сложности мы шесть насчитали», — сообщила жительница дома по имени Карина.

В данный момент пожар по адресу Ильменский проезд, 14\8 на севере Москвы полностью ликвидирован. Об этом сообщает МЧС России. В общей сложности спасено пять человек, двое пострадали, в том числе ребенок. На месте тушения работали 88 специалистов и 27 единиц техники.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что местные жители растянули одеяло, чтобы спасти жильцов горящего дома.

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