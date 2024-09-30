Обнаружили тело погибшего при пожаре в доме по Ильменскому проезду

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 9 0

По данным МЧС, пять человек были спасены. Пострадали двое, в том числе ребенок.

Обнаружили тело погибшего при пожаре в доме по Ильменскому проезду

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Обнаружено тело одного погибшего при пожаре в доме ЖК «Селигер Сити» по Ильменскому проезду в Москве. Об этом сообщили в МЧС России.

В данный момент пожар на севере столицы удалось ликвидировать. Пять человек были спасены. Пострадали двое, в том числе ребенок.

Управляющая компания, которая обслуживает «Селигер Сити» создала на базе своего офиса пункт временного размещения для пострадавших. Им были предложены горячие напитки и сладости.

Как сообщают очевидцы произошедшего, в доме по адресу Ильменский проезд, 14\8 раздалась серия хлопков предположительно от взрывов газовых баллонов. При этом известно, что дом не газифицирован. 

Столичная прокуратура уточняет, что возгорание началось с квартиры на пятом этаже. 

Также стало известно, что после первого взрыва в ЖК не сработала пожарная сигнализация, хотя соответствующие датчики в комплексе установлены.

Ранее 5-tv.ru публиковал истории очевидцев, которые рассказали, как начался пожар в Ильменском проезде на севере Москвы.

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