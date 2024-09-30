Баллон вылетел из квартиры: очевидец рассказал о пожаре в Ильменском проезде

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Ольга Бойко
Ольга Бойко Эксклюзив 50 0

При пожаре в Ильменском проезде заметили горящие газовые баллоны

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Свидетели произошедшего слышали несколько взрывов.

Очевидцы пожара в доме в Ильменском проезде на севере Москвы сообщают о серии взрывов, звуки которых они слышали.

«Во всех пабликах выкладывают, что взорвалось шесть газовых баллонов. Прилетело аж на другую сторону дороги. Мы услышали какие-то взрывы, хлопки. Мы пришли на место минут через 10-15. И когда пришли, пожар уже был достаточно сильный», — сообщает очевидец пожара 5-tv.ru.

Также мужчина добавил, что баллоны вылетали из горящего здания на улицу. 

«Взрыв очень сильный. Слышали хлопков пять, не меньше», — рассказала жительница соседнего дома.

В МЧС России прежде сообщали о возгорании в доме по адресу Ильменский проезд, 14/8. Огнем были охвачены квартиры с пятого по восьмой этажи. В тушении возгорания участвовали 88 специалистов и 27 единиц специальной техники.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что очевидцы пожара в Ильменском проезде пытались помочь пострадавшим. Свидетели произошедшего на севере Москвы пожара растянули одеяло, чтобы помочь спасающимся от огня жителям дома спрыгнуть вниз.

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