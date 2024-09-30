Безутешное горе: под Красноярском похоронили отравившихся детей

Следователи продолжают выяснять причину смерти деток шести, 11, 12 и 13 лет.

В Красноярском крае похоронили четверых детей, которые отравились, вероятно, дихлофосом. Кадры с места событий публикует 5-tv.ru.

Утром 30 сентября в селе Красная Сопка прошла похоронная процессия. Там присутствовали родственники погибших. Многим из них тяжело из-за этой трагедии, они безутешно плачут.

Смертельное отравление семьи в Красноярском крае

О трагедии в селе Красная Сопка Назаровского района Красноярского края, где отравилась семья с четырьмя детьми, стало известно 21 сентября. В этот день около 11 часов утра все члены семьи почувствовали себя плохо и обратились в больницу с признаками пищевого отравления.

Известно, что вечером перед случившимся вся семья употребляла в пищу курицу и пельмени, купленные в местном магазине. Правоохранители сразу начали проверять версию о том, что они отравились пищей.

В результате резкого ухудшения самочувствия шестилетняя девочка и 13-летний мальчик скончались в день госпитализации, 21 сентября. Остальных в тяжелом состоянии авиацией доставили в лечебные учреждения Красноярска и Ачинска. Позднее в больнице скончались еще два ребенка, им было 11 и 12 лет.

Позже стало известно, что в отобранных пробах товаров, которыми питалась семья, не выявили превышения вредных веществ. Кроме того, приоритетной версией причины отравления семьи является аэрозольный препарат от насекомых. Его следы нашли в проведенных пробах рвотных масс погибших.

«В рамках проводимых экспертиз имеется прямое подозрение на отравление семьи аэрозольным препаратом от насекомых, которым обрабатывалось помещение дома накануне», — сообщили в прокуратуре.

В частности, допускается, что причиной отравления мог стать дихлофос. Родители часто использовали химию для того, чтобы обработать дом от насекомых. И после этого плохо проветривали. То же произошло и накануне отравления. После обработки дети были на улице, а вернулись в дом спустя два часа.

По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что представителя производителя дихлофоса допросили после гибели детей под Красноярском. Образцы продукции изъяты для проверки.