Уничтожено полностью: раскрыты детали пожара в доме на севере Москвы

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 23 0

Предварительно, пожар уничтожил полностью две квартиры в доме на севере Москвы

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Мария Каллиникова; Прокуратура Москвы; 5-tv.ru

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В квартире все еще тлеет потолочный утеплитель.

Две квартиры могут быть полностью уничтожены после пожара в жилом доме ЖК «Селигер Сити» в Ильменском проезде. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Собеседник также рассказал, что погибшим при пожаре человеком может быть хозяин одной из квартир, его тело сильно пострадало от огня.

В квартире находилось порядка десяти газовых баллонов, они могли использоваться для установки натяжного потолка. Сейчас в сгоревшем жилище все еще тлеет потолочный утеплитель.

В прокуратуре Москвы сообщили, что пожар произошел в квартире на пятом этаже. Там, по предварительным данным, делали ремонт.

Пожар в доме на севере Москвы

В ночь на 30 сентябре пожар вспыхнул в одном из жилых домов ЖК «Селигер Сити» по адресу Ильменский проезд, 14\8 на севере Москвы. В МЧС сообщали, что горели квартиры с пятого по восьмой этаж. Как рассказали очевидцы, была серия взрывов, которые по звуку были похожи на детонацию газовых баллонов. При этом дом не газифицирован. Эксклюзивное видео с моментом полыхающим огнем из окон опубликовал 5-tv.ru.

К данному моменту пожар полностью ликвидирован. В общей сложности спасено пять человек, двое пострадали, в том числе ребенок. Один человек погиб. На месте тушения работали 88 специалистов и 27 единиц техники. Очевидцы пожара пытались помочь пострадавшим.

Управляющая компания, которая обслуживает «Селигер Сити» создала на базе своего офиса пункт временного размещения для пострадавших. Им были предложены горячие напитки и сладости.

Ранее 5-tv.ru писал, что последствия взрывов в доме на севере Москвы попали на видео. Несколько человек не смогли выбраться из горящего здания — им помогли пожарные.

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