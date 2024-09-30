«Внимание всем!» — в регионах России пройдет проверка систем оповещения

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Евгения Романова
Евгения Романова 38 0

МЧС: проверка систем оповещения населения пройдет по всей России 2 октября

Фото, видео: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey; Telegram/Официальный канал МЧС России/mchs_official; 5-tv.ru

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Россиян призвали не паниковать.

Во всех регионах России будет проведена проверка систем оповещения населения в среду, 2 октября. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ в Telegram-канале.

«На одну минуту будет замещен эфир радио- и телеканалов. Так подается сигнал гражданской обороны «Внимание всем!» — говорится в сообщении.

В ходе мероприятий специалисты проверят работоспособность муниципальных и региональных систем оповещения. В ведомстве призвали жителей России не паниковать.

Система оповещения предназначена для того, чтобы быстро и четко донести сигнал до граждан при угрозе природного или технического характера. Главное, услышав звук сирены, не поддаваться панике. Нужно включить любой телеканал или радиостанцию, чтобы ознакомиться с информационным сообщением.

В прошлый раз учебная проверка систем оповещения населения по всей России состоялась 6 марта.

Ранее 5-tv.ru писал, что режим ЧС введен в Карабудахкентском районе Дагестана после взрыва АЗС, расположенной на выезде из Махачкалы в сторону Нового Хушета. Произошло все около 18 часов 27 сентября. В результате взрыва погибли 13 человек, включая троих несовершеннолетних.

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