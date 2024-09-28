Режим ЧС введен в Карабудахкентском районе Дагестана после взрыва АЗС

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) был введен на территории Карабудахкентского района Дагестана после взрыва автозаправочной станции (АЗС). Об этом сообщают представители местной администрации в официальном Telegram-канале. Отмечается, что границы определены в пределах территории муниципального округа Село Агачаул.

Замглавы Карабудахкентского района лично курирует работы по ликвидации ЧС и поддержанию общественного порядка. При необходимости будут привлечены общественные организации и население. Информацию о ходе всех мероприятий местные власти публикуют каждые два часа. Экстренные службы также постоянно обмениваются данными.

Сотрудники Роспотребнадзора тем временем проводят лабораторный мониторинг загрязняющих веществ в неподалеку от станции, где произошел взрыв. Они не обнаружили превышения предельно допустимых концентраций продуктов горения. Как отмечают представители ведомства, на расстоянии 300-500 метров от места происшествия зафиксировано превышенное содержание оксида углерода, диоксида азота и дигидросульфида.

Взрыв на АЗС, расположенной на выезде из Махачкалы в сторону Нового Хушета, прогремел около 18 часов. По информации пресс-службы МЧС, в результате ЧП разгорелся пожар, пламя охватило площадь в 500 квадратных метров. Десять человек погибли, 19 получили ранения и травмы разной степени тяжести. Здание самой станции разрушено полностью, техстанция и столовая в огне. Повреждения получили два легковых автомобиля и грузовик.

Ранее 5-tv.ru публиковал интервью с пострадавшими при взрыве на АЗС.