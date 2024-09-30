На соревнования россиян не допускают с 2022 года.

Спортсменов из РФ отстранили от участия в грядущем сезоне Кубка мира по лыжным гонкам. Вместе с тем в приватных разговорах все чаще призывают вернуть Россию на соревнования. Об этом пишет EADaily со ссылкой на итоги заседания Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) в Швейцарии.

Менеджер сборной Швеции Ларс Оберг признался, что никакого обсуждения на заседании по сути и не было. Им просто сообщили, что FIS решила продлить отстранение спортсменов из России и Белоруссии. Исключение, правда, делают, но спортсмены выступают только в нейтральном статусе, без флагов и гимнов.

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе указала, что это ожидаемое решение.

«Отстранение российских лыжников на следующий сезон — абсолютно ожидаемое решение. Не вижу перспектив, что нас и на Олимпиаду допустят, даже в нейтральном статусе. По ОИ не FIS принимает решение», — заявила Вяльбе.

Российские спортсмены отмечают, что сейчас участие в международных соревнованиях остается под большим вопросом и, вероятно, полноценных выступлений в ближайшее время не предвидится. По крайней мере, российскому спорту дали это понять публично. Однако олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова отметила, что за закрытыми дверями разговоры о возвращении россиян все же ведутся.

«Слышала, что в ряде зимних федераций начали говорить о возможном возвращении россиян, если не на чемпионат мира, то хотя бы на Кубки мира и Гран-при. Есть разговоры о постепенном возвращении наших спортсменов, но приведет ли это к конкретным действиям — вопрос. А если вернут без флага и гимна, захотят ли этого спортсмены?» — сказала Журова.

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