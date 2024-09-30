«Ничем не гнушаются»: Песков о попытке ВСУ убить военкора «Известий» Кулагу
Песков: ранение военкора «Известий» Кулаги — преднамеренная попытка уничтожения
Фото, видео: 5-tv.ru
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В Кремле пожелали скорейшего выздоровления получившему ранение в зоне СВО корреспонденту.
Украинские боевики ведут преднамеренную охоту на российских журналистов в зоне спецоперации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ранение корреспондента МИЦ «Известия» Дениса Кулаги во время работы в Донецкой народной республике (ДНР).
«Мы видим, что наши военкоры работают в условиях повышенной опасности. Они становятся объектами, по всей видимости, преднамеренных попыток их уничтожения. В этом плане Вооруженные силы Украины ничем не гнушаются. За многими нашими героическими военкорами они, судя по всему, гоняются специально. Поэтому мы, конечно же, желаем нашему коллеге скорейшего выздоровления и призываем всех наших военкоров быть максимально аккуратными и осторожными», — сказал Песков.
Военкор Денис Кулага получил ранение под Часовым Яром в ДНР. По предварительным данным, FPV-дрон атаковал журналиста, когда он возвращался со съемок на квадроцикле.
В результате Кулага получил осколочные ранения обеих ног, ожоги и переломы нижних конечностей. При этом он помогал оказывать первую помощь сопровождавшим его и тоже пострадавшим офицерам. Сейчас Кулага находится в госпитале, его здоровью ничего не угрожает.
«Наверное, это можно назвать самой малой расплатой за то происшествие, которое было. Выжить там — если говорят про чудо — значит, это было чудо», — прокомментировал свое ранение военкор.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что военному корреспонденту ВГТРК Евгению Поддубному присвоено звание Героя России.
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