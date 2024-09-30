«Непохоже на нее»: певец Завидия шокирован попыткой суицида Саши Project

В 2020 году знаменитости выпустили совместный трек «Торнадо», после чего их стали считать парой.

Певец Максим Завидия, которому приписывали роман с Сашей Project, шокирован случившимся с его коллегой и подругой. Артистку накануне госпитализировали в Москве после предположительной попытки покончить с собой.

«Новость, конечно, шок! Я не знаю, что могло к такому привести, но это очень странно и не похоже на нее. Да, мы раньше очень много общались, выпустили совместный трек „Торнадо“, много раз выступали вместе, на праздниках друг у друга были», — поделился Завидия в комментарии StarHit.

По словам певца, в последний раз он виделся с Сашей Project в декабре прошлого года.

«Насколько знаю, она сделала паузу в музыке, не выступала, но занималась чем-то другим. Сейчас главное, чтобы она быстро пришла в себя, и чтобы эта шоковая новость больше никогда не появлялась», — сказал он.

После совместной песни «Торнадо», выпущенной четыре года назад, знаменитостям приписывали роман, да они и сами не скрывали нежных чувств друг к другу, однако стать парой у них не получилось.

Известную в начале 2000-х годов певицу Саша Project (Александра Гинзбург) вечером 29 сентября госпитализировали в Москве с признаками отравления.

Знаменитость доставили в реанимацию в состоянии комы и с нарушением дыхания. В ее анализах обнаружили неизвестную дозу лекарственных средств. В больнице певицу сразу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Сегодня ее уже перевели из реанимации в отделение токсикологии.

В первой половине 2000-х годов Саша Project прославилась как «русская Бритни Спирс», выпустив два альбома — «Очень нужен ты» (2003) и «Говорила мама» (2005). Известно, что в это время артистка состояла в отношениях со стилистом Сергеем Зверевым, однако их роман продлился недолго. В 2006 году Саша Project стала женой бизнесмена Алексея Гинзбурга. В браке родились дочь и сын, однако в 2014 году пара рассталась.

Также известно, что певица сделала несколько неудачных пластических операций, после которых у нее начались проблемы с памятью, зрением, слухом и речью.

По данным из открытых источников, в последние годы Саша Project страдала от депрессии и жаловалась врачам на сухость и воспаление в горле. Из-за проблем со здоровьем певица была вынуждена прекратить выступать, начала вести замкнутый образ жизни и ни с кем не общалась.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как певица Наталья Лагода пыталась покончить с собой на глазах сына.