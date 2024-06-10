«Мама потом извинилась»: певица Лагода пыталась покончить с собой на глазах сына

Исполнительница хита «Маленький Будда» после трагического случая оказалась надолго обездвиженной.

Сын певицы Натальи Лагоды, умершей в 2015 году, рассказал, как в семилетнем возрасте стал свидетелем попытки матери покончить с собой.

«Это было вечером, мама отдыхала. Она сидела и говорила: „Дима, прости“… Я потом выглядывал и видел ее на земле, потом побежал по соседям. Что-то надо было делать, в квартире только я и мама были», — поделился Дмитрий Фисак в эфире федерального телеканала.

Позже Лагода просила прощения у сына. После попытки суицида она около года лечилась в разных больницах, а затем жила у родителей.

«Бабушка с дедушкой забрали ее к себе, за ней ухаживали. Я с ней разговаривал. Она извинилась. Это тяжело», — рассказал сын Лагоды.

По словам Дмитрия, после того страшного случая он нечасто виделся с матерью, приезжая к ней только на лето. Певица же, вылечившись, вышла замуж за своего бывшего одноклассника Виталия, вместе с которым начала сильно выпивать.

«Они поженились, вернулись в Москву ко мне. Они продали квартиру, мы переехали в Черкассы, после этого — в Луганск», — рассказал Дмитрий.

Родные Лагоды до сих пор винят в ее смерти второго супруга. Известно, что в последние годы жизни из-за пагубного пристрастия певица окончательно опустилась, лишилась жилья и обитала в гараже. В итоге, простудившись, она умерла от пневмонии.

Впрочем, поклонники исполнительницы хита «Маленький Будда» считают, что в ее трагедии виновата, в первую очередь, коллега по сцене, а ныне телеведущая Ольга Орлова.

Ее обвиняют в том, что в свое время она увела у Лагоды бизнесмена Александра Карманова, с которым та состояла в близких отношениях. Именно этот удар якобы стал причиной попытки суицида певицы, свидетелем которой стал ее сын.

В результате инцидента Лагода надолго осталась обездвиженной. После восстановления она неоднократно появлялась в эфире телеканалов, где винила в своих бедах Орлову.

По словам Лагоды, критическим поворотом стал эпизод, когда соперница пришла в их с Кармановым дом и заявила о своей беременности.

В свою очередь Орлова утверждает, что непричастна к трагедии Лагоды. В беседе с Лерой Кудрявцевой она рассказала, что забеременела, будучи уже около года в браке с Кармановым, поэтому в его совместный с Лагодой дом не приходила.

Также, по ее словам, после попытки певицы уйти из жизни бизнесмен полностью оплачивал ей лечение. Но несмотря на то, что Лагоде впоследствии снова потребовалась медицинская помощь, к врачам она не обращалась, продолжая вместо этого выдумывать скандальные истории.

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