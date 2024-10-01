Выпила 10 таблеток: супруга Збруева прокомментировала состояние их дочери

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 12 0

Жена Збруева Савельева прокомментировала состояние дочери: Выпила 10 таблеток

Выпила 10 таблеток: супруга Збруева прокомментировала состояние их дочери

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Наталью Збруеву госпитализировали 22 сентября.

Супруга актера Александра Збруева артистка Людмила Савельева раскрыла подробности отравления их совместной дочери Натальи в эфире на федеральном канале.

Отмечается, что 56-летнюю женщину госпитализировали после приема большой дозы таблеток. По словам Савельевой, дочь хотела заглушить сильную зубную боль, но не рассчитала…

«Она выпила десять таблеток. Вызвали неотложку и ее увезли… У нее очень болел зуб… Не рассчитала. Сама принимала, мы не уследили», — рассказала актриса.

Наталью Збруеву госпитализировали 22 сентября в столичную клинику с подозрением на отравление. Сейчас медики оказывают женщине всю необходимую помощь.

Ранее 5-tv.ru писал, что актер Александр Збруев стал дедушкой в 85 лет. Наследника ему родила дочь Татьяна, которая работает со своим знаменитым отцом в стенах театра «Ленком». Два года назад она стала женой топ-менеджера Александра Заикина. Известно, что наследника актерской четы назвали Львом. Сейчас Александр Збруев посвящает все свое свободное время долгожданному внуку.

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