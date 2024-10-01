Из ярославского зоопарка пропал кенгуренок Крош

Полиции Ярославля сегодня начала самый необычный в своей истории розыск. Из местного зоопарка пропал годовалый кенгуренок.

Выбраться из вольера сам он просто не мог, да и не стал бы такой малыш убегать от мамы, ведь он только недавно начал вылезать из сумки. Поэтому складной версии о том, кто мог похитить кенгуру у сыщиков пока нет.

Можно было подумать, что это хулиганят пьяницы, но преступление совершено с умом, кто-то умудрился даже отключить сигнализацию. Поэтому вся надежда на то, что удастся вычислить мотив, хотя кому в Ярославле нужен кенгуру — даже представить сложно.

Ранее в Москве форточник совершил необычную кражу, пишет 5-tv.ru. Добычей грабителя стали ювелирные изделия, две бутылки вина и… немецкий шпиц. Жители района Соколиная Гора забыли закрыть окно, покидая дом, чем злоумышленник не преминул воспользоваться. Благодаря оперативной работе полицейских, и вор, и его пушистая жертва были найдены. А вот ювелирку домушник успел сбыть.