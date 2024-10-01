Военная база в Багдаде, где размещены силы США, подверглась ракетному обстрелу

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 21 0

В сторону базы было выпущено два снаряда, которые удалось перехватить силам ПВО.

Военная база в Багдаде, где размещены силы США, подверглась ракетному обстрелу

Фото: www.globallookpress.com/Maj. Charlie Dietz/Planetpix

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Военная база вблизи аэропорта Багдада, принадлежащая силам международной коалиции во главе с США, подверглась ракетному обстрелу. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на двух иракских военных чиновников.

«По меньшей мере две ракеты были выпущены по военной базе, где размещены силы США, недалеко от международного аэропорта Багдада. Силы ПВО перехватили ракеты», — передали журналисты.

Как добавили журналисты иракского информационного портала Shafaq News, одна из ракет упала возле военного объекта, другая — недалеко от взлетно-посадочной полосы аэропорта.

О причиненном материальном ущербе пока не сообщалось, также никто пока не взял на себя ответственность за инцидент.

К слову, американские военные объекты в Ираке нередко подвергаются обстрелам и атакам беспилотников. США обвиняют в ударах группировки, якобы связанные с Ираном. Кроме того, военное руководство США неоднократно критиковали за замалчивание информации о жертвах ударов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Запад отреагировал на изменение ядерной доктрины РФ.

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