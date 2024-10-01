«Особенно вредно для детей»: как ионизаторы воздуха портят здоровье

Устройство для очистки воздуха не так безопасно, как может показаться на первый взгляд.

Если ионизаторы воздуха использовать не по инструкции, человек может столкнуться с немалыми проблемами со здоровьем. Об этом предупредил доктор физико-математических наук Алексей Юрасов в интервью изданию Lenta.ru.

Так, человек может почувствовать усталость, напряженность, беспокойство, нервозность, необъяснимую неуверенность или депрессию. Кроме того, он может часто болеть и у него может начаться сгущаться кровь, а это зачастую приводит к заболеваниям сосудов, сердца, атеросклерозу и преждевременной старости.

Также при превышении предельно допустимой концентрации озон может вызывать раздражение дыхательных путей, кашель, одышку и привести к ухудшению состояния здоровья при наличии у человека таких заболеваний, как астма, грипп, ОРВИ, а также при аллергии и онкологических заболеваниях.

«Продолжительное воздействие этого газа особенно вредно для детей, пожилых людей и для тех, кто страдает респираторными заболеваниями», — сказал Юрасов.

В заключение он посоветовал тщательно изучать инструкцию по применению и четко следовать тому, что там рекомендовано производителем.

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