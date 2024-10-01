«Не бить посуду»: психолог назвала эффективные способы борьбы со стрессом для женщин

Как сохранить душевное равновесие и не впадать в крайности?

Плач на самом деле помогает женщинам избавиться от стресса и справиться со слишком сильными эмоциями. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала психолог Евгения Бородина.

По ее мнению, каждый рано или поздно испытывает желание поплакать. И в данном случае это не связано с какими-то трагическими событиями в жизни, а говорит о достижении максимальной степени стресса.

«На самом деле плач — эффективный способ снять стресс и справиться с большим количеством эмоций», — отметила специалист.

Бородина заявила, что при желании поплакать сдерживаться не стоит. Но делать это лучше в какой-то комфортной обстановке, а не там, «где придется», например, на рабочем месте. Также можно проговорить вслух свои переживания и чувства или даже выписать их.

Кроме того, вернуть душевное равновесие женщине могут помочь занятия спортом — дать эмоциям выйти через тело.

«Нет необходимости бить посуду. Экологичным и безопасным вариантом будет любая физическая активность: бег, прыжки, отжимания. А на рабочем месте поможет кистевой эспандер», — добавила Бородина.

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