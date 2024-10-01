Чаще смотреть наверх: на головы петербуржцев продолжают падать аварийные балконы

Не так давно в Ленобласти пенсионерка едва не погибла, рухнув вниз вместе с конструкцией.

Жителям и туристам в Петербурге стоит почаще смотреть наверх. Этой ночью в самом центре города рухнул балкон. Пострадавших удалось избежать, однако тенденция пугающая. Всего пару дней назад в Ленобласти уже была похожая история, которая могла закончиться трагедией. Корреспондент «Известий» Василий Михеев все рассказал подробнее.

В 02:45 ночи в историческом центре Петербурга раздался грохот и поднялись клубы пыли: с пятого этажа многоквартирного дома рухнул балкон. Чудом ни на аварийной конструкции, ни под ней никого не оказалось. До утра у здания работала спецтехника. Главный инженер управляющей организации комментировать ситуацию отказался.

В самой квартире, по всей видимости, в момент ЧП было пусто — дверь не открыли. А вот соседи снизу — именно на их балкон упала часть прогнивших конструкций — вероятно, облегченно вздохнули, потому что все произошло ночью, когда они спали.

Это так называемый доходный дом Егорова, построенный в стиле модерн почти 150 лет назад. В очереди на капремонт не стоял вообще, отчитываются в профильной организации. Хотя по периметру фасада хорошо видны трещины, водосточные трубы все в коррозии, но больше всего опасений вызывают именно балконы.

Элементы балкона — не того, который рухнул, а который был под ним — лежат прямо на лестничной клетке. Скорее всего, они здесь давно и, вероятнее всего, на состояние конструкции жалобы все-таки были.

И это при том, что трагедией совсем недавно едва не закончилось другое обрушение. В Ленинградской области буквально пару дней назад 74-летняя пенсионерка рухнула вниз вместе с бетонной плитой собственного балкона в Светогорске.

«Я видел, как прилетел вертолет, и карета скорой помощи доставила пострадавшую к вертолету», — рассказал очевидец событий Александр Петряков.

Этот случай теперь на контроле у прокуратуры. Статуса аварийного у дома в Светогорске тоже не было. Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Главным обвиняемым в его рамках может стать руководитель управляющей компании, он уже задержан.

«У меня соседка, например, она очень боится выходить на балкон. Крайний балкон я очень люблю, у меня там цветы, у меня там пол балясины уже отвалилось, и я хотела ее приклеить — как раз очень кстати. Но я не хотела бы, чтобы их сносили, убирали с лица фасадов», — говорит житель Санкт-Петербурга Юлия Коралькова.

В Невском районе Петербурга управляющая компания не замалчивает тему аварийных балконов, напротив, во все трубы трубит — не ровен час случится несчастье. Вышестоящие организации, кажется, не слышат.

«Управляющей компанией было написано письмо в ГУЖА Невского района в отдел капитального ремонта о том, чтобы данный фасад в оперативном порядке включили в капитальный ремонт в ближайшее время. По основному фасаду ответа до сих пор не поступило», — объяснил директор ЖСК № 2 Невского района Иван Орлов.

В историческом центре, там, где рухнул балкон, обычная практика коммунальщиков — либо срезать проржавевшие конструкции, уродуя облик исторических зданий, либо приваренными поперек металлическими балками огораживать выход жителей на личную смотровую площадку.

«Консервация — это временное решение, которое может зиму простоять, несколько месяцев простоять. Это, в любом случае, временное решение, после которого должны быть разработаны чертежи, расчеты произведены, и приступить к работам по восстановлению. Мы не говорим, что это на десятки лет. Десятки лет — это уже гарантийный срок здания вообще бывает на некоторых конструкциях», — заявил инженер-конструктор Владимир Милованов.

Попытки починить свои балконы за свой счет местными жителями неизменно заканчиваются ничем. Ничем с шестью нулями.

«Я пришла спрашивать, могу ли я отремонтировать свой балкон самостоятельно. Мне сказали, что два миллиона будут стоить бумаги, хотя, по сути, у них должны были быть уже готовы бумаги на ремонт этого балкона, и полтора миллиона будет стоить ремонт», — сообщила житель дома по улице Кавалергардская Марина Васильева.

«Балконный вопрос» в Петербурге, как квартирный по Булгакову, портит настроение не только тем, кто на них выйти не может годами, но и наносит непоправимый вред имиджу исторического центра, демонстрируя туристам защитные сетки всех цветов и ржавые арматуры, приваренные поперек входных дверей.

«Прежде всего, нужно собрать общее собрание собственников многоквартирного дома и большинством голосов принять решение о сохранении данного балкона. Крайне редко собственники всего дома хотят сохранить этот балкон за счет собственных средств», — объяснила юрист по вопросам ЖКХ, адвокат Анжела Кошель.

Чинить — дорого и долго, срезать — некрасиво. По последним данным, которые оказались в распоряжении «Известий», в любой момент рухнуть на головы жителям и туристам Петербурга могут еще несколько сотен балконов, которые совсем скоро станут тяжелее под напором льда и снега.