«Песни помогали жить»: Юрий Лоза об ушедшем из жизни Вячеславе Добрынине

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 26 0

Юрий Лоза: песни Вячеслава Добрынина помогают людям жить

Фото, видео: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda; © РИА Новости/Сергей Мамонтов; 5-tv.ru

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Народного артиста РФ не стало сегодня, 1 октября, на 79-м году жизни.

Песни народного артиста РФ, певца и композитора Вячеслава Добрынина помогают людям жить. Об этом рассказал поэт, музыкант и исполнитель Юрий Лоза в беседе с 5-tv.ru.

Музыкант подчеркнул, что они не были большими друзьями. Они встречались на концертных площадках , телевизионных программах.

«Он хороший, позитивный, улыбчивый, всегда доброжелательный. Песни которые он (Добрынин. — Прим. ред.) писал <…>, они же помогали жить людям», — сказал Лоза.

Певец вспомнил песню Добрынина, в которой есть следующие слова: «Прощай, со всех вокзалов поезда». Ее перепело огромное количество людей, каждый считает эту композицию своей. Как объяснил Лоза, когда песня становится массовой, «всехней», то это большая заслуга композитора, написавшего ее. И пусть Добрынин не создавал глобальных произведений, все равно его музыка нужна людям, ведь она помогает жить.

«Прощай-прощай, — добавил Лоза, вспоминая одну из песен Добрынина. — Светлая память и царствие небесное».

Сегодня, 1 октября, умер народный артист России Вячеслав Добрынин в возрасте 78 лет. Он скончался в одной из столичных клиник, госпитализировали певца меньше недели назад с инсультом. Его жена подтвердила кончину певца.

Вячеслав Добрынин — певец, композитор, автор около тысячи песен, среди которых «Синий туман», «Не сыпь мне соль на рану», «Колдовское озеро», «Ах, какая женщина», «Прощай, от всех вокзалов поезда…», «Все, что в жизни есть у меня» и многие другие.

Ранее 5-tv.ru собрал лучшие хиты Вячеслава Добрынина в одном материале. Большинство из них были написаны в 1990-х, но они до сих пор звучат на свадьбах, по радио и из окон проезжающих автомобилей. И сколько бы ни прошло лет, невозможно забыть легкий мотив и простые слова.

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