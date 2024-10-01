Названы имена погибших при крушении Ми-8 в Пакистане россиян

Авиакатастрофа произошла 28 сентября в округе Северный Вазиристан пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва.

При крушении российского вертолета Ми-8 в Пакистане погибли два гражданина РФ и один гражданин Белоруссии. Об этом посольство России в Пакистане сообщило в своем Telegram-канале.

«Посольство России в Пакистане с сожалением подтверждает гибель двух граждан России, Николая Рыбаковича и Самвела Мардояна, а также гражданина Белоруссии Сергея Кошелева, находившихся на борту вертолета, потерпевшего крушение 28 сентября в округе Северный Вазиристан пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва», — уточняется в сообщении дипведомства.

Представители посольства выразили свои соболезнования семьям погибших, а также пожелали скорейшего поздравления пострадавшим.

Разбившийся вертолет принадлежал пакистанской компании по разведке и добыче нефти Mari Petroleum Limited. На его борту находились 14 человек, шестеро из которых погибли. Предположительно, у воздушного борта возникли технические неполадки, как только вертолет оторвался от земли. Крушение произошло в момент аварийной посадки — тогда его хвостовой винт ударился о землю.

Ранее 5-tv.ru сообщался, что погибшие на Ми-8 в Пакистане россияне были пилотами.