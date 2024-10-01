Суд назначил актеру Козловскому штраф по делу о неустойке за оплату квартиры

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Эксклюзив 22 0

Артист не выплатил долг за элитную квартиру в размере 800 тысяч рублей.

Суд назначил актеру Козловскому штраф по делу о неустойке за оплату квартиры

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Басманный районный суд Москвы обязал актера Данилу Козловского выплатить штраф в качестве неустойки по договору купли-продажи квартиры. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Иск в отношении Козловского поступил в суд в сентябре 2022 года. Сообщалось, что за несколько лет до этого артист приобрел квартиру в историческом доме на улице Машкова. Здание было построено в 1870 году, после чего его модернизировали, а квартиры выставили на продажу.

Истец в лице ООО «БЦ Машкова, 13» сообщил, что артист не погасил долг за свою элитную недвижимость в размере 800 тысяч рублей, однако представитель компании на судебное заседание так и не явился.

В результате суд назначил Козловскому штраф в размере 37 тысяч рублей, при этом в декабре 2022 года с артиста уже взыскивали долг — тогда он составил 400 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Государственной думе потребовали отменить выступления Козловского в России после его высказываний.

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