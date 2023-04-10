Любимову попросили рассмотреть возможность отмены выступлений актера Козловского

В Госдуме напомнили, что в прошлом году артист выступил с осуждением российской спецоперации по защите Донбасса.

Выступления актера Данилы Козловского в России оказались под угрозой отмены. С просьбой отказаться от творчества артиста к министру культуры РФ Ольге Любимовой обратился первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Дмитрий Гусев. Он считает, что после ряда критических высказываний о России знаменитости нечего делать на родной сцене.

В петербургском Малом драматическом театре у Козловского намечены спектакли «Гамлет» и «Коварство и любовь» с 20 по 23 апреля. Однако, по данным Гусева, актер еще в прошлом году оскорбил родную страну словами о спецоперации по защите Донбасса. Кроме того, после осуждающих комментариев он уехал за границу, предположительно, в США, где проживают бывшая избранница Ольга Зуева и их общая дочь Ода Валентина.

«Прошу вас, уважаемая Ольга Борисовна, рассмотреть возможность отмены выступлений Данилы Козловского и подобных ему деятелей культуры на всех площадках России в связи с их отношением к нашей стране, своему народу и нашей армии», — цитирует РИА Новости обращение депутата.

По мнению Гусева, не только Козловский, но и все остальные деятели культуры и искусства, осуждающие Россию и спецоперацию, должны быть ограничены в выступлениях на территории страны.

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