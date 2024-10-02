«Для них это сюрприз»: адвокат Гордон прокомментировала обыск в доме Чекалиных

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Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 48 0

Екатерина Гордон завила, что для Чекалиных обыск в доме стал сюрпризом

«Для них это сюрприз»: адвокат Гордон прокомментировала обыск в доме Чекалиных

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

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Тема:
Уголовное дело против Валерии «Лерчек» Чекалиной

Юрист заявила, что блогер выплатила все средства, которые должна была.

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) выплатила все свои задолженности, поэтому обыск стал для нее и ее бывшего супруга неожиданностью. Об этом 5-tv.ru сообщила адвокат бывшей пары Екатерина Гордон.

«Для них это сюрприз, <…> Чекалина все выплатила, на ее взгляд это охота на ведьм, никаких предварительных предупреждений не было», — сказала адвокат.

Гордон также сообщила, что находится сама на месте проведения обысков.

По словам источника 5-tv.ru, против Чекалиных было возбуждено уголовное дело по статье 193.1 «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов».

Известно, что после обысков планируется доставить бывших супругов на допрос. По версии следствия, Чекалины по подложным документам выводили средства, полученные от своих марафонов, в Дубай. Дело ведет следственный департамент МВД.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лерчек рассказала о разделе имущества после развода.

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Уголовное дело против Валерии «Лерчек» Чекалиной
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