«Для них это сюрприз»: адвокат Гордон прокомментировала обыск в доме Чекалиных
Екатерина Гордон завила, что для Чекалиных обыск в доме стал сюрпризом
Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Юрист заявила, что блогер выплатила все средства, которые должна была.
Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) выплатила все свои задолженности, поэтому обыск стал для нее и ее бывшего супруга неожиданностью. Об этом 5-tv.ru сообщила адвокат бывшей пары Екатерина Гордон.
«Для них это сюрприз, <…> Чекалина все выплатила, на ее взгляд это охота на ведьм, никаких предварительных предупреждений не было», — сказала адвокат.
Гордон также сообщила, что находится сама на месте проведения обысков.
По словам источника 5-tv.ru, против Чекалиных было возбуждено уголовное дело по статье 193.1 «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов».
Известно, что после обысков планируется доставить бывших супругов на допрос. По версии следствия, Чекалины по подложным документам выводили средства, полученные от своих марафонов, в Дубай. Дело ведет следственный департамент МВД.
Ранее 5-tv.ru писал, что Лерчек рассказала о разделе имущества после развода.
- 2 окт
- Ущерб по новому делу блогеров Чекалиных составил более 250 млн рублей
- 2 окт
- Против блогеров Чекалиных возбудили новое уголовное дело
- 17 сент
- «Давно на зоне должен быть»: почему на экс-мужа Нюши подали заявление в полицию
- 2 авг
- Сдулась после развода: Лерчек пожаловалась на внезапную потерю веса
- 29 мая
- Бедная богачка: зачем Лерчек публично жалуется на проблемы с деньгами
- 5 мая
- Лерчек отреагировала на новости о новом многомиллионном долге
- 4 мая
- Урок не усвоен: Лерчек опять задолжала налоговой миллионы
- 4 мая
- Сошлись? Блогер Лерчек провела отпуск с мужем после заявлений о разводе
- 27 апр
- Искусственный успех: как блогеры-миллионеры на самом деле заработали состояние
- 25 апр
- Подруга по несчастью: Лерчек выразила надежду на улучшение ситуации с Блиновской
Читайте также
39%
0.14 103.65
-0.52
Нашли ошибку?