«Очень похожа на Алсу»: стало известно о молодой пассии Яна Абрамова

Бизнесмен, кажется, собрал целый «гарем» из клонов певицы.

Бизнесмен Ян Абрамов стал встречаться с 20-летней девушкой, очень похожей на его бывшую супругу, певицу Алсу. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на источник.

«Ян встречается с молодой девочкой из состоятельной семьи, ей не больше 20 лет. У нее есть арабские корни, она очень похожа на Алсу», — говорится в публикации.

Абрамов не жалеет денег на свою пассию: девушка летает только на частных самолетах и получает тонны подарков в виде вещей от «Шанель». Причем он и блогер Анастасия Решетова — не единственные, с кем встречается Абрамов.

«Там много у него дам. И все просто „клоны“ Алсу, все девочки похожи между собой», — рассказал собеседник издания.

Алсу и Ян Абрамов официально развелись 27 августа после 18 лет брака. За это время у них появилось трое детей: Сафина, Микелла и Рафаэль. Певица признавалась, что справиться с трудным жизненным периодом ей помогли любимые поклонники.

Кроме того, блогера и модель Анастасию Решетову подозревают в романе с Яном Абрамовым. Сама же бывшая возлюбленная Тимати отрицает связь с на тот момент женатым мужчиной. Однако Алсу считает, что Решетова врет. Такая реакция исполнительницы вызвала массу негатива в сторону Решетовой, после чего интернет-пользователи обвинили блогера в разрушении семьи.

Решетова старалась не реагировать, но недавно заявила о своей невиновности. Эти слова вызвали в интернете новый бум: пользователи с большей силой начали буллить блогера. Не промолчала и Алсу. Она назвала Решетову лицемеркой.

Ранее 5-tv.ru писал, что адвокат Абрамова — Александр Добровинский отреагировал на заявление Алсу о его лжи.