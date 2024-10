«Мы готовы»: как в мире отреагировали на обострение ситуации на Ближнем Востоке

Сегодня ночью Иран нанес массированный ракетный удар по военным объектам в Израиле.

Иранские газеты сегодня перепечатывают предупреждение генштаба страны, направленное Израилю: если он решится на новые атаки, последует сокрушительный ответ.

К примеру — фраза «Мы готовы» на первой полосе англоязычной The Tehran Times на фоне взлетающей ракеты. Это и другие заявления сейчас — в фокусе всех мировых СМИ.

The New York Times пишет о начале «войны баллистических ракет». Аналитики издания заявляют: наступил «самый опасный момент в современной истории Ближнего Востока». Британская The Guardian подчеркивает, что конфликт вышел за рамки локального и грозит вылиться в крупномасштабную региональную войну.

Об этом пишет и французское Le Figaro. А немецкое издание Focus обращает внимание, что эскалация продемонстрировала провал политики Вашингтона на Ближнем Востоке, который считает себя неким «глобальным полицейским» в мире. Несмотря на это, Джо Байден заявил, что Штаты продолжат оказывать военную помощь Израилю.