«Капризное украинское руководство»: что экс-глава ЦРУ рассказал российским пранкерам

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Экс-глава ЦРУ признался пранкерам в стремлении развернуть Россию на Запад

Фото, видео: Reuters/Mike Segar; 5-tv.ru

Бывший главный разведчик США думал, что разговаривает с африканским чиновником и Петром Порошенко.

Стратегическое партнерство Москвы и Пекина очень не устраивает Вашингтон. Там теперь считают, что Россию необходимо экономически развернуть к Западу вместо Азии и конкретно Китая. Об этом проговорился экс-глава ЦРУ и бывший госсекретарь США Майк Помпео.

Он попался на удочку российских пранкеров, причем дважды. Сначала американец думал, что разговаривает с африканским чиновником, потом — с бывшим главой Украины Петром Порошенко. Поэтому разболтать он успел многое. Корреспондент «Известий» Алена Яманова рассказала подробнее о секретах и планах Вашингтона.

Он попался на удочку российских пранкеров, причем дважды. Сначала американец думал, что разговаривает с африканским чиновником, потом — с бывшим главой Украины Петром Порошенко. Поэтому разболтать он успел многое. Корреспондент «Известий» Алена Яманова рассказала подробнее о секретах и планах Вашингтона.

Он готовил госперевороты по всему миру, одним из первых в США стал вооружать Украину. Но обмануть главного экс-разведчика Штатов оказалось проще простого.

На том конце провода пранкеры Вован и Лексус, но экс-глава ЦРУ уверен, что с ним общается высокопоставленный политик из Африки. И едва речь заходит об Украине, пускается в размышления: почему он за разрешение Киеву наносить удары по целям вглубь России.

«Если Европа и США позволят украинцам использовать системы большой дальности, можно прийти к соглашению. В противном случае, если россияне будут чувствовать себя в безопасности в западной части России, в Москве и Санкт-Петербурге, этот конфликт будет продолжаться годами», — заявил Помпео.

Без кардинальных решений, уверен бывший госсекретарь, шансы Киева на победу невысоки. В то, что Киев сможет вернуть все территории, в Штатах уже не верят. В этом он признается уже Петру Порошенко, точнее, снова пранкерам. Они перезвонили, и он снова снял трубку. И снова речь зашла об Украине. На этот раз Помпео ругал Банковую за коррумпированность.

«Это делает капризное украинское руководство, дает им еще один повод сказать: «Да, видите, оно сломано, он коррумпировано, это не прилично. И почему? Зачем нам тратить там деньги американских налогоплательщиков?» — сказал бывший госсекретарь США.

Не забыл экс-главный разведчик США и о своем вкладе в церковный раскол на Украине.

«Я был в центре событий. Между прочим, я так горжусь тем, что произошло. Я думаю, что это изменило ход войны», — заявил Помпео.

Гонения на православие на Украине — то, что Помпео считает личной заслугой. Впрочем, это далеко не все, о чем с теплотой откровенничает бывший госсекретарь.

«Я владею торговым банком «Пакт Инвестмент», я и трое партнеров инвестировали в компанию «Вион», а «Вион» владеет «Киевстар», — признался бывший разведчик.

Впрочем, деятельный экс-госсекретарь не во всем добивался желаемого. Например, признался, что американским спецслужбам не удалось осуществить госпереворот в Белоруссии.

И так и не догадавшись, что настоящим его собеседником был всего лишь компьютерный образ предшественника Зеленского, под конец пранка Помпео согласился войти в еще один якобы наблюдательный совет компании якобы действующей на Украине.

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